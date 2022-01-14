Adana Merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi'nde H.K, yol kenarına park ettiği otomobilinin çalınması üzerine durumu polise bildirdi.

Olay yerine yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden 2 kişinin aracı çaldığını belirledi.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 28 yaşındaki Ali D. ve 32 yaşındaki arkadaşı Erdal Y.'yi yakalamak için adreslerine baskın düzenledi.

Baskın sırasında kaçan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Erdal Y.'ye ait barakada çalınan araca ait parçalar, Ali D.'nin evinde ise 300 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

[Fotoğraf: AA]

Kendi aracının eksik parçalarını tamamladı

Kendi aracına parça temini için otomobili çaldığı iddia edilen Ali D. ile arkadaşı Erdal Y. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheliler tutuklandı.