Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 23:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
Palandöken'de telesiyejde mahsur kalan 17 kişi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi'nde arızalanan telesiyejde mahsur kalan 17 kişi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerince kurtarıldı.
Palandöken Kayak Merkezi'ndeki bir otele ait kayak pistindeki telesiyej hattı arızalanınca hattaki 17 kişi mahsur kaldı.
Bu kişilerin kurtarılması için bölgeye kayak merkezinde hazır bekletilen JAK timleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen JAK timleri, telesiyejlerde mahsur kalanları halat yardımıyla aşağı indirdi.
Mahsur kalanların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Erzurum Jandarma Genel Komutanlığı
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