Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasında, "Veli ve öğrencilerin herhangi bir mağduriyet yaşamaması için önümüzdeki eğitim öğretim yılından itibaren özel öğretim kurslarının yeni öğrenci kaydı ve bursluluk sınavı yapmamaları gerekmektedir." denildi.

Örgün eğitim çağındaki öğrencilere okullarda, mezunlara halk eğitimi merkezlerinde ücretsiz kurslar verilmeye devam edilecek.

Dershanelerin dönüştürülmesi sürecinde açılan temel liseler, 2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kapanacak.

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