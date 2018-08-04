Şehit özel harekat polisi Recep Emre Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından karayoluyla baba ocağı olan Nizip'e getirilen şehit Yılmaz için Hatice Kübra Camii'nde tören düzenlendi.
Cenaze aracından mesai arkadaşlarının omuzunda musallaya konulan şehit Yılmaz için İl Müftüsü Ahmet Çelik tarafından cenaze namazı kıldırıldı.
Törene şehidin gelecek ay düğün yapacağı eşi Hülya, annesi Havva, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, milletvekilleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cenaze namazının ardından Bakanlar Soylu ve Gül’ün yanı sıra şehidin mesai arkadaşlarının omuzunda cenaze aracına taşınan şehit Yılmaz’ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Nizip Şehitliği'nde toprağa verildi.
Kaynak: AA