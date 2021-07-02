Haber Giriş: 2 Temmuz 2021 Cuma 21:34Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Oyuncu Deniz Çakır başörtülü kadınlara hakaret davasında beraat etti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Oyuncu Deniz Çakır'ın başörtülü kadınlara hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Çakır'ın beraatine hükmetti.
Deniz Çakır hakkında 2018 yılında bir alışveriş merkezinde, başörtülü kadınlara hakaret ettiği suçlamasıyla açılan davaya İstanbul'da devam edildi.
İstanbul 58'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Çakır'ın, "halkın bir kesimini, sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama" suçlamasından beraatine hükmetti.
Başörtülü 7 kadına hakaret ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı
Olay, 30 Aralık 2018'de İstanbul'da yaşanmıştı.
Bir alışveriş merkezindeki kafede oyuncu Deniz Çakır'ın başörtülü 7 kadına hakaret ettiği iddiası üzerine soruşturma başlatılmış, Çakır hakkında, 1 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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