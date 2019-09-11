Otoyollardaki hız sınırında yeni düzenleme yapılıyor. Saatte 120 kilometre olan azami hız limiti, önümüzdeki yıldan itibaren 140'a çıkarılacak.

Yeni düzenlemede otoyollardaki hız limitine yüzde 10 pay eklenmeyecek. Otoyollardaki azami hız limiti töleransla birlikte saatte 140 kilometre olacak.

Düzenleme sadece otoyolları kapsıyor. 140 km hız limiti, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ile Niğde-Mersin-Şanlıurfa otoyollarında geçerli olacak.

Otoyollardaki mevcut hız limitlerine göre ihlaller, 132 kilometreden itibaren başlıyor. Yüzde 10 ve yüzde 30 arası, ilk kademe ceza miktarı 535 lira. İkinci kademe hız ihlali yapan sürücüler ise 608 lira ceza ödüyor. Hız sınırının yüzden 50'sini aşanlara uygulanan ceza ise 4 bin 2 lira.

Kaynak: TRT Haber