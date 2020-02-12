İstanbul'da bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan başka bir sürücüyle tartıştı.

Yolu kapatan otomobile defalarca çarptı

Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.

Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı.

[Fotoğraf: DHA]

Hızını alamayınca apartmanın otoparkına uçtu

İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu.

[Fotoğraf: DHA]

O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.