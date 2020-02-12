Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otoparkın önünü kapatan otomobile defalarca çarptı
İstanbul'da bir sürücü, park yeri tartışması sonrası, otopark önünü kapatan otomobile defalarca çarptı. Hızla gaza basan sürücü, apartman bahçesine uçarken o anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
İstanbul'da bir sürücü, iddiaya göre otopark girişini aracıyla kapatan başka bir sürücüyle tartıştı.
Yolu kapatan otomobile defalarca çarptı
Öfkelenen sürücü aracına binip yolu kapatan otomobile çarpmaya başladı.
Otomobile defalarca çarpan öfkeli sürücüyü kimse durduramadı.
[Fotoğraf: DHA]
Hızını alamayınca apartmanın otoparkına uçtu
İleri geri yaparak otomobile çarpan sürücü, hızla gaza basınca apartmanın otoparkına uçtu.
[Fotoğraf: DHA]
O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.
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