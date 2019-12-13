Merkez Bankasının politika faizini 2 puan indirmesi, otomotiv sektöründe olumlu karşılandı. Hurda teşvik indirimi ve bankaların kredi kampanyalarının bu yıl sonu itibarıyla biteceğine işaret eden uzmanlar, Merkez Bankasının bu adım ile 2020 yılında otomotiv sektöründeki satış rakamlarını daha da yukarı çekecek bir yolu açtığı görüşünde.

EBS Analiz Otomotiv Yönetim Danışmanlığı Genel Müdürü Erol Şahin, TRT Haber’e yaptığı değerlendirmede, otomotiv sektöründe en etkin desteğin her zaman faiz indirimleri yapılarak sağlandığını anlattı.

Merkez Bankasının indiriminin yıllık faizleri 12 puana, aylık faizleri ise 1 puan seviyesine çekeceğine işaret eden Şahin, “Geçmiş dönem rakamları da göstermektedir ki, sektörel büyümenin en yoğun olduğu dönem her zaman faizlerin yüzde 12 ve altında olduğu dönemler olmuştur” şeklinde konuştu.

2020 sektörde toparlanma yılı olacak

ÖTV indiriminin kasımda başlayıp haziran sonunda bittiğini hatırlatan Erol, şöyle devam etti:

“Ancak bu indirimin etkisini sektörde çok görememiştik. Ekim ayı itibarıyla başlayan kredi indirimi ve kamu bankaları tarafından düzenlenen kampanyalar ise sektöre ciddi destek sağladı. Hurda indiriminin ve banka kampanyalarının bu yılın sonunda biteceği gerçeğinden yola çıkarsak, Merkez Bankasının 2 puanlık indiriminin sektör için ‘can suyu’ olabileceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 2020 yılında çok ekstrem bir durum olmaması durumunda sektörde toparlanma süreci başlayacak."

2. elde tüm zamanların rekoru kırıldı

Öte yandan 2019 yılında 2. el otomobil satışındaki hareketlilik de devam ediyor.

Ekim itibarıyla yüzde 56 artış ile 674 bin adedi geçerek tüm zamanların rekorunu kıran 2. el piyasasının, 2019’un son 2 ayında toplam 1,2 milyona ulaşması bekleniyor. İlk 10 aylık tabloda yüzde 4,76 büyüyerek 4,8 milyon adede ulaşan pazarın yılı yaklaşık 6 milyon otomobil satışıyla tamamlayacağı öngörülüyor.

2. el otomobil piyasasındaki bu tabloyu değerlendiren Erol Şahin, Türkiye’de her sıfır otomobile karşılık satılan 2. el otomobil oranının da 18 adede yaklaştığı bilgisini paylaştı.

Piyasalara etkisi son derece olumlu

2. el otomobil piyasasındaki canlılığın sektöre önemli bir destek sağladığını ifade eden Şahin, “Sıfır araç satışlarında rakamlar düşmüşken, 2. elin rekorlar kırması piyasaları diri tutması açısından önemli roller üstleniyor. Bu alanda hizmet veren binlerce işletme var. Piyasadaki canlılık paranın bir şekilde ticarette kullanılmasının da önünü açıyor. Paranın yastık altında kalmasındansa piyasada alışveriş için kullanılması ekonomiyi de olumlu etkiliyor” şeklinde konuştu.

İlk 10 ayda 180 bin araç hurdaya ayrıldı

Son dönemde hurda teşvikiyle ilgili gelişmelerin de yeniden gündeme geldiğini anlatan Şahin, şu bilgileri paylaştı:

“Yılın ilk 10 ayında hurdaya ayrılan otomobil sayısı 180 bin adet. Bu da genel satış rakamları içinde yüzde 3,75 gibi bir orana tekabül ediyor. Bilindiği üzere hurda teşviki sadece 2019 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Sektöre yön veren isimlerle yaptığımız toplantılarda bu sürenin uzatılmayacağını ısrarla vurguladılar. Bu indirimden faydalanarak araç almak isteyen vatandaşlarımıza ellerini çabuk tutmalarını tavsiye ediyoruz.”