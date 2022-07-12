Haber Giriş: 12 Temmuz 2022 Salı 16:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü öldü
Şişli'de otomobilin çarptığı elektrikli skuter sürücüsü hayatını kaybetti.
Gece saatlerinde Halaskargazi Mahallesi Halaskargazi Caddesi'nde skuter kullanan D.G'ye, aynı caddede ilerleyen H.A'nın kullandığı otomobil çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan D.G, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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