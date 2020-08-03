Kaza, Emirdağ-Çay yolunun Bolvadin'e bağlı Harlak mevkisinde meydana geldi.

Emirdağ'dan Bolvadin yönüne giden Mustafa Durmuşer'in kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje çarparak ters döndü.

Kazada sürücü Mustafa Durmuşer ile otomobilde yolcu olarak bulunan kardeşi Muharrem Durmuşer, Muhammed Türkarslan, Mehmet Said Ekici, Berke Varol ve kardeşi Mahmut Varol yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Muharrem Durmuşer'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulanslarla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Muhammed Türkarslan ile Mahmut Varol daha sonra Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.