Haber Giriş: Kaynak: DHA
Otomobil baraj gölüne düştü: 2 ölü
[Fotoğraf: DHA]
Bartın’da, baraj gölüne düşen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. 1 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kaza Bartın- Karabük yolunun Kirazlıköprü mevkisinde dün gece meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 100 metre yükseklikten Kirazlıköprü Baraj Gölü'ne uçtu.
Otomobili kiralayan kişiden haber alınamaması üzerine firma, araç takip sisteminden otomobilin bulunduğu yeri belirledi. Bölgeye giden firma yetkilileri, sulara gömülen otomobili görüp, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Gelen ekipler, yapılan çalışmayla 2 kişinin cesedini sudan çıkardı.
Otomobilde 1 kişinin daha bulunduğu belirtilirken, arama- kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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