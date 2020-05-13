Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanan “Konaklama Tesislerinde Normalleşme Süreci” konulu genelge ile tesislerin uyması gereken hijyen ve fiziki mesafe kuralları belirlendi.

İşte yeni dönemde uygulanacak kurallar:

Açık büfe servislerini personel yapacak. Çocuklar için ayrılmış oyun alanları kapalı tutulacak.

Koronavirüs belirtisi gösteren misafir izole edilecek, odası 24 saat havalandırılacak ve boş tutulacak.

Otellere belli sayıda misafir alınacak

Otellere belirlenen ölçüde misafir alınacak, girişlerde misafirlerin ateş ölçümü yapılacak.

Çalışanlar hijyen eğitimi alacak, otellerin genel temizliğinde her odada farklı eldiven kullanılacak.

Çocuk alanları kapalı olacak

Yemek alanlarında masalar mesefeli yerleştirilecek, açık büfelere bariyer konacak.

Çocuk alanları açılmayacak, spor salonları rezervasyonlu kullanılacak.