Türkiye
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var23 Kasım 2019 Cumartesi 22:22 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 22:29
Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bildirilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 BEN 51 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Toprakkale ilçesi yakınlarında devrildi.
Çok sayıda yaralının olduğu kaydedilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Kaynak: AA
Etiketler: yolcu otobüsü Osmaniye