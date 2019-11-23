Türkiye

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

23 Kasım 2019 Cumartesi 22:22 - Son Güncelleme 23 Kasım 2019 Cumartesi 22:29

Osmaniye'de yolcu otobüsü devrildi. Çok sayıda yaralının olduğu bildirilen kaza yerine ambulanslar sevk edildi.