Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Koçlu köyü taş ocağı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Osmaniye Yangın Orman Yangını
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