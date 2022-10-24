Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını: Havadan müdahale sürüyor
[Fotograf: DHA]
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde orman yangını çıktı. Dün çıkan ve bugün de süren sarp arazideki orman yangınına helikopterle müdahale ediliyor.
Düldül Dağı eteğindeki ormanlık alana yıldırım isabet etmesi sonucu dün başlayan yangına, sabah saatlerinde yeniden müdahale başlatıldı.
Sarp arazi yapısı nedeniyle ekiplerin karadan ulaşmakta güçlük çektiği alevler, helikopterle yapılan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Orman Yangını Osmaniye
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