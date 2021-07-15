Haber Giriş: 15 Temmuz 2021 Perşembe 16:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de orman yangını: Bazı binalar boşaltıldı
[Fotoğraf: AA ]
Osmaniye'de çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahale edilerek söndürülmeye çalışılıyor. Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle bazı binalar boşaltıldı.
Osmaniye'de merkezde bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Bazı binalar boşaltıldı
Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbiren boşaltıldı.
Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine de 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.
Etiketler: İtfaiye Orman Yangını
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