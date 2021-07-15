Osmaniye'de merkezde bulunan Osmaniye Devlet Hastanesi civarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen söndürme helikopteri ve çok sayıda ekip, yangına müdahale ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Bazı binalar boşaltıldı

Yangının yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle çevredeki bazı binalar tedbiren boşaltıldı.

Müdahale sırasında dumandan etkilenen bazı itfaiye görevlilerine de 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.