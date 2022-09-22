Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe 09:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de geri dönüşüm tesisinde çıkan yangına müdahale ediliyor
[Fotograf: AA]
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde, Osmaniye-Adana D400 karayolu üzerinde bulunan bir geri dönüşüm fabrikasında, sabah saatlerinde atıkların depolandığı alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Osmaniye ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İş makineleri ile hurda yığınları yangın alanından uzaklaştırılmaya çalışılırken, bölge de sağlık ekipleri de hazır bekletiliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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