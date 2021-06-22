Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelen çok itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.