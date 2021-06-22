Haber Giriş: 22 Haziran 2021 Salı 08:56Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber-AA
Osmaniye'de fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren plastik ve geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangına, kent merkezi ve çevre ilçelerden gelen çok itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Jandarma ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
Sıradaki Haber
Erzincan'da çöl sıcakları: Termometreler 40'ı gösterdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz