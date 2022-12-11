Haber Giriş: 11 Aralık 2022 Pazar 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orta Karadeniz'de kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde, kuvvetli ve yer yer fırtına uyarısında bulundu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Samsun, Ordu ve Sinop çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer hamleli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yarın öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın sebep olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Etiketler: Meteoroloji Hava Durumu Fırtına Ordu Sinop
Sıradaki Haber
İki FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz