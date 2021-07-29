Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Orman yangını Mersin-Antalya yolunu ulaşıma kapattı
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Silifke ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı, Boğsak mevkiindeki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı.
Boğsak mevkiindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
[Fotoğraf: AA]
Mersin-Antalya kara yolu ulaşıma kapatıldı
Yangın nedeniyle Mersin-Antalya kara yolu çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Boğsak'taki bazı kamp alanları da tedbiren boşaltıldı.
[Fotoğraf: AA]
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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