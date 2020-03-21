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Orman Bakanlığından mangal yasağı
Tarım ve Orman Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında park ve mesire alanlarında mangal yapılmasını yasakladı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.
Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadesini kullandı.
Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına MANGAL YAKILMASI YASAKLANMIŞTIR.— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) March 21, 2020
Etiketler: yasak son dakika mangal koronavirüs bakan pakdemirliSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 14:17
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