Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, koronavirüs tedbirleri kapsamında açık alanda mangal yapılmasının yasaklandığını açıkladı.

Bakan Pakdemirli, "Tüm milli parklarda, ormanlarda ve bakanlığımıza bağlı park ve bahçelerde Koronavirüsün yayılmasını engellemek, sosyal mesafe kuralına uymak adına mangal yakılması yasaklanmıştır" ifadesini kullandı.