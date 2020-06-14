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Ordu'da otel inşaatı çöktü
[Fotoğraf: AA]
Ordu'da bir otel inşaatında çökme meydana geldi. Göçük altında işçi olup olmadığının tespiti için çalışma başlatıldı.
Altınordu ilçesinde yapımı süren bir otel inşaatında, henüz belirlenemeyen nedenle çökme meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı alanda, arama kurtarma ekipleri göçük altında işçi olup olmadığının tespiti için çalışma başlattı.
Etiketler: otel inşaatı ordu AltınorduSon Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 20:53
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