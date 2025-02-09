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Türkiye
AA 09.02.2025 19:59

Ordu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Ordu'nun Akkuş, Kumru ve Ünye ilçelerindeki bazı okullarında kar yağışı nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

Ordu'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Ordu Valiliği yaptığı yazılı açıklamada, yüksek kesimlerinde kar yağışından dolayı oluşabilecek don riski ve buzlanma nedeniyle Akkuş ilçesinin Borsa İstanbul Yatılı Bölge Ortaokulu ve Yeşilgüneycik İlkokulu hariç diğer tüm okullarında eğitime bir gün ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kumru ilçesi Yukarıdamlalı Şehit Adem Öğlü İmam Hatip Ortaokulu, Aşağıdamlalı Şehit Zekeriya Yatı İlkokulu, Ergentürk Şehit Adem Kamur Ortaokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Eskiçokdeğirmen İlkokulu, Güneycik İlkokulu, Erikçeli Şehit Ali Uysal İlkokulu/Ortaokulu, Konaklı Boeing İlkokulu/İmam Hatip Ortaokulu, Divantürk Şehit İrfan Ünceli İlkokulu/Ortaokulu, Yunus Emre Özel Eğitim Uygulama Okulu, tüm kademelerdeki özel eğitim öğrencileri ile Kayabaşı Mahallesi’nden gelen taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için, ayrıca Ünye ilçesi, Pelitliyatak Şehit Nejdet Aydoğdu İlkokulu, Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu, Yenikent İlkokulu ve Erenyurt İlkokulunda 10 Şubat Pazartesi günü bir gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

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