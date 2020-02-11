Haber Giriş: Kaynak: AA
Ordu'da iki katlı tarihi bina alevlere teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
Ordu'nun Ünye ilçesinde çıkan yangında iki katlı tarihi bina kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Ünye ilçesi Ortayılmazlar Mahallesi Kanlıkuyu Sokak'ta Necati Güney'e ait iki katlı tarihi binada yangın çıktı.
Dumanı hisseden Necati Güney ve eşi Elif, çocukları Atakan ve Emirhan, annesi Gülçin Güney ile Hülya Odabaşı kendi çabalarıyla evden çıktı.
[Fotoğraf: AA]
Evde mahsur kalan köpekler kurtarıldı
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, önce evde mahsur kalan iki köpeği kurtardı.
Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Bacadan çıktığı tahmin edilen yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın tarihi bina ordu haberleriSon Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 08:25
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