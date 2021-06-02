Haber Giriş: 2 Haziran 2021 Çarşamba 11:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu’da ceviz büyüklüğünde dolu
[Fotoğraf: DHA]
Ordu’nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanağın ardından ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. Dolu nedeniyle fındık bahçeleri de zarar gördü.
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde etkili olan sağanağın ardından dolu yağışı başladı. Aniden bastıran doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışının fındık bahçelerine de zarar verdiği belirtildi.
Etiketler: Hava Durumu Yağış
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