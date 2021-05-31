Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 Pazartesi 23:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Ordu-Giresun Havalimanı’nda uçağa bomba ihbarı
Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir yolcu uçağına bomba ihbarı yapıldı. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı.
Ordu'nun Gülyalı ilçesi ile Giresun'un Piraziz ilçeleri arasında yer alan Ordu-Giresun Havalimanı’nda bir uçağa bomba ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine havalimanına polis ve bomba imha uzmanı ekipler sevk edildi. Polis ekipleri uçağın kargo ve kabin bölümünde arama başlattı.
Ordu Valisi Tuncay Sonel ile Emniyet Müdürü Doğu Ateş de havalimanına geldi.
Etiketler: Hava Yolu
Sıradaki Haber
19 Mayıs'a özel "Tarihi Forma" gökyüzüyle buluştu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz