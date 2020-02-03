17 Ocak'ta ara tatile giren öğrenci ve öğretmenler, 2019-2020 eğitim öğretim döneminin ikinci yarısına bugün başlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı 2020 takvimine göre, ikinci dönemin ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran 2020 Cuma günü tamamlanarak, 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın çocukları tarafından yaptırılarak Milli Eğitim Bakanlığına devredilen Tuzla Binali Yıldırım İlkokulu'nun açılış törenine katılacak.

Deprem bölgesindeki okullar 10 Şubat'ta açılacak

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, Elazığ'ın tamamında ve Malatya'nın Doğanyol, Pütürge, Kale ve Battalgazi ilçelerinde okullar 10 Şubat'ta açılacak. Üniversiteler de 17 Şubat'ta açılacak.

LGS 7 Haziran'da, YKS 20-21 Haziran'da

Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 7 Haziran 2020'de gerçekleştirilecek.

İkinci yarıyılın sona ermesinin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20 ve 21 Haziran 2020'de yapılacak.

Başvuruları 6 Şubat-3 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları, 23 Temmuz'da açıklanacak.