Kanun Hükmünde Kararnameyle görevlerinden ihraç edilen kamu görevlileri, öğrencilik bursu kesilenler, rütbeleri alınan emekli güvenlik personeli, kapatılan vakıf ve dernekler....

Kanun Hükmünde Kararnameler ile verilen ihraç ve kapatılma kararlarına karşı itiraz merci, Olağanüstü Hal İşlemleri (OHAL) İnceleme Komisyonu oldu.

OHAL İnceleme Komisyonu raporundan derlenen bilgilere göre; komisyona bugüne kadar 125 binin üzerinde başvuru yapıldı. Bu başvuruların 50 bin 500'ü karara bağlandı. 1 yılda başvuraların yüzde 40'ında karar verildi. 75 bin 100 başvuru ise inceleme aşamasında.

Komisyonda 80'i raportör 250 kişi görev yapıyor

Raporda, komisyonun yapısı, karar alma yöntemi ve alınan kararlar kapsamlı bir şekilde anlatılıyor. 80'i raportör 250 kişi, dosyaları tek tek, titizlikle inceliyor.

Komisyonun inceleme kriterleri

İnceleme sırasında şu kriterler dikkate alınıyor:

Örgüt içi iletişim programı kullanımı

Bank Asya hesap bilgileri

Kapatılan dernek/vakıf/sendika/federasyon üyelik bilgileri

İltisaklı kuruluşlardaki çalışma kayıtları

Örgütle iltisaklı basın yayın kuruluşlarıyla ilişkisi

İltisaklı öğretim kurumlarındaki kayıtları

Müzahir kuruluşlara destek/para gönderme bilgileri

Şüpheli işlem/para transferleri ve diğer mali bilgiler

İdari soruşturma bilgileri

Adli soruşturma/kovuşturma bilgileri

Suçun bireyselliği ilkesi gereği, eş veya akrabaların örgüt üyesi olması kriterler arasında yer almıyor.

3 bin 750 başvuru kabul edildi, 46 bin 750 başvurusu reddedildi

Karara bağlanan başvurulardan 3 bin 750'si kabul edildi, başvurusu olumlu sonuçlanan kişiler görevlerine iade edildi.

Görevlerine iade edilenler herhangi bir işleme gerek kalmadan bir ay içinde iş başı yaparak geriye dönük haklarını da geri aldı.

46 bin 750 başvurusu ise reddedildi. Başvurusu reddedilen kişilerin idari yargıya başvuru hakkı bulunuyor. Komisyon ret verdiği kararlarda da kişinin yargı yolunu açmış oluyor.

AİHM, OHAL Komisyonu'nu etkili iç hukuk yolu kabul ediyor

Komisyon, Avrupa Konseyi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından da etkili bir iç hukuk yolu olarak kabul edildi.

Komisyonun kurulması ve başvuruları almaya başlamasıyla, Anayasa Mahkemesinde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde bulunan dosya sayısı önemli ölçüde azaldı.

OHAL komisyonu başvuraların 75 binini incelemeye devam ediyor. Bu dosyaların 1.5 yılda karar bağlanması hedefleniyor.

Kaynak: TRT Haber