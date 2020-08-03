TRT Haber yayınına telefon ile bağlanan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.

Hakkari’de öğretmenlerin de içinde olduğu, pikniğe giden bir araç kaza yaptı. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı kazaya dair bilgileri @trthaber’de aktardı. pic.twitter.com/nNmhKdNnRr