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Öğretmenler piknik yolunda kaza yaptı: 4 ölü, 2 ağır yaralı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde pikniğe giden öğretmenlerin de içinde bulunduğu araç uçuruma devrildi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.
TRT Haber yayınına telefon ile bağlanan Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı, "Meydana gelen kazada ilk belirlemeler göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı" dedi.
Hakkari’de öğretmenlerin de içinde olduğu, pikniğe giden bir araç kaza yaptı. Yüksekova Kaymakamı Osman Doğramacı kazaya dair bilgileri @trthaber’de aktardı. pic.twitter.com/nNmhKdNnRr— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2020
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 3 Ağustos 2020 Pazartesi 11:08
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