Hacıbektaş ilçesinden Nevşehir'e giden otobüs, Gümüşkent Köyü yakınlarında yola aniden çıktığı öne sürülen çekiciye çarptı.

Bu sırada arkadan gelen bir başka otobüsün sürücüsü kazaya karışmamak için manevra yapınca araç yol kenarına devrildi.

81 ilden bir etkinlik için üniversite öğrencilerini taşıyan araçlar Nevşehir'de kaza yaptı. 40 öğrenci hafif yaralandı.https://t.co/QMYDWl1LgB pic.twitter.com/qKjiWDOx2f — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 13, 2021

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 40 kişi, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Otobüsteki yolcuların, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yılı etkinlikleri kapsamında Hırka Dağı zirvesine gerçekleştirilecek yürüyüşe katılmak için 81 ilden gelen öğrenciler olduğu öğrenildi.