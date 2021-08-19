Haber Giriş: 19 Ağustos 2021 Perşembe 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisi iş makinesiyle çarpıştı: 10 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da öğrencileri taşıyan servis aracı iş makinesi ile çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı.
Merkez Karaköprü ilçesi Lunapark Kavşağı'nda öğrenci servisiyle iş makinesi çarpıştı.
Kazada ilk belirlemelere göre, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Olay yerinde polis, sağlık ve UMKE ekiplerinin çalışması devam ediyor.
Etiketler: Trafik Kazası Şanlıurfa Servis Aracı
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