Haber Giriş: 22 Kasım 2021 Pazartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Öğrenci servisi ile polis aracı çarpıştı: 9 yaralı
[Fotoğraf: İHA]
Afyonkarahisar'da polis aracıyla öğrenci servisinin çarpıştığı kazada 5'i öğrenci, 2'si polis 9 kişi yaralandı.
Eski Çevik Kuvvet kavşağında servis aracı ile polis aracı çarpıştı.
Kazada servisteki 5'i öğrenci 7 kişi ile 2 polis yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Trafik Trafik Kazası Afyonkarahisar Polis
Son Haberler
- 17:55
- 17:54
- 17:43
- 17:45
- 17:38
Sıradaki Haber
MHP milletvekillerinden Kılınç’a ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz