Tanıtımı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül tarafından yapılan Noterlik İşlemlerinde Güvenli Ödeme Sistemi ve noter ücretlerinin kredi kartlarıyla ödenmesi uygulamasıyla vatandaş birçok kazanım elde edecek.

Uygulama, Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliğinin iş birliğiyle hazırlandı.

Noterlerde güvenli ödeme sistemi bugün başlıyor.

Sistemle, elden para alışverişi dönemi bitecek, imzalar atılana kadar, para banka hesabında bloke edilecek, ikinci el araç satışında dolandırıcılık ve sahtecilik önlenecek. Uygulamayla nakit taşınması esnasında paranın çalınması veya kaybolması riskleri de ortadan kalkacak.

Yeni uygulamada alıcı ve satıcının korunması amaçlanıyor

Alım satım işleminin her aşamasında alıcı ve satıcı mesajla ve elektronik posta ile bilgilendirilecek.

Güvenli ödeme sisteminde süreç, noterler ve tanımlı bankalar üzerinden işleyecek. Satıcı ve alıcı bankaya başvurarak kimlik, araç bilgileri ve Iban numarası ile Türkiye Noterler Birliğinin bilgi sistemine kayıt yaptıracak. Alıcıya bir referans numarası verilecek. Bu numara üzerinden para bloke hesapta tutulacak.

Yeni dönemde, vekalet ücretinden ihtarnameye bütün noterlik hizmetleri ücret ve harçları da kredi kartıyla ödenebilecek.