Haber Giriş: 3 Eylül 2021 Cuma 01:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de trafik kazası: 2 can kaybı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kadın hayatını kaybetti.
Aşağı Kayabaşı Mahallesi Bor ilçesi kara yolunda, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Züleyha Aytaş ve Nazmiye Özkul'a çarptı.
Kazada yaralanan Aytaş ve Özkul, 112 Acil Servis ekiplerince Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 2 kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kazanın ardından araçtan inerek kaçan sürücünün kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Trafik
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