Haber Giriş: 18 Eylül 2022 Pazar 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de cami inşaatının iskelesi çöktü: 4 işçi yaralandı
[Fotograf: DHA]
Niğde'nin Bozköy beldesinde inşaat halindeki caminin iskelesinin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Çiftlik ilçesine bağlı beldede hayırsever tarafından yaptırılan cami inşaatında iskele çöktü.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
İskelenin altında kalarak yaralanan 4 işçi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Niğde
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