Haber Giriş: 17 Kasım 2020 Salı 11:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı
Niğde merkezli 7 ilde Fettullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "emniyet gizli yapılanmasına" yönelik operasyonda, meslekten ihraç edilen 25 şüpheli gözaltına alındı.
Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün emniyet gizli yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri belirlenen ve meslekten ihraç edilen 25 eski emniyet mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde, Konya, Kayseri, Adana, Hatay, Ankara ve Antalya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: FETÖ
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