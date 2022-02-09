Haber Giriş: 9 Şubat 2022 Çarşamba 17:47Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Niğde-Adana karayolu çift yönlü ulaşıma kapandı
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolu, yoğun kar yağışı ve meydana gelen kazalar sebebiyle yol çift yönlü ulaşıma kapatıldı.
Niğde'nin Ulukışla ilçesi ile Adana’nın Pozantı ilçesini birbirine bağlayan D-750 karayolunda kar yağışı etkili oluyor.
Kar yağışı nedeniyle kazaların meydana geldiği Ulukışla-Pozantı yolu çift yönlü ulaşıma kapandı.
Araç kuyruklarının oluştuğu karayolunda ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: Adana Kar Yağışı Niğde
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