Nesli tükenmekte olan kırmızı sırtlan 43 yıl sonra ilk kez görüldü

Anadolu’nun en nadir canlılarından olan ve nesli tehlike altında olduğu için kırmızı listede yer alan çizgili sırtlan, Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde görüldü.

Bir bekçinin cep telefonu ile çektiği fotoğraflar, çizgili sırtlanın ilçede 43 yıl sonra alınan ilk kaydı oldu.

Sırtlan, bir süre kanal çevresinde dolaştıktan sonra gözden kayboldu. Canlı hayvanlara ve insanlara saldırmayan çizgili sırtlanlar, doğanın çöpçüleri olarak biliniyor.

Leşlerle beslenen çizgili sırtlanların, yaban hayatta oluşabilecek hastalıkların da önüne geçtiği ifade ediliyor.