Türkiye
Nemrut Dağı'nda mahsur kalan 5 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı09 Ocak 2020 Perşembe 19:08 - Son Güncelleme 09 Ocak 2020 Perşembe 19:22
Nemrut Dağı'ndaki krater golü çevresinde bulunan yaban hayvanlarına yem bırakmak için bölgeye giden 5 kişi karda mahsur kaldı. Ekipler, bölgede kurtarma çalışması başlattı.
[Fotoğraf: TRT Haber]
Bitlis'te Nemrut Dağı'ndaki krater golü çevresinde bulunan ayılara yem bırakmak için giden 5 kişi, paletli araçlarının bozulması sonucu mahsur kaldı.
Mahsur kalanlardan 3'ünün Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü çalışanı, 2'sinin ise AFAD çalışanı olduğu belirtildi.
Mahsur kalanlar arasında Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Nurgül Bulutlu'nun da bulunduğu öğrenildi.
Bölgede kurtarma çalışması başlatılırken, kar yağışı da etkisini sürdürüyor.
Kaynak: TRT Haber