Narin'in yengesi tutuklandı

Narin Güran soruşturmasında katil ya da katiller için çember daralıyor. Cinayetin üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "Suç delillerini yok etmek" suçundan tutuklanan amca Fuat Güran'ın 13 Eylül'de gözaltına alınan eşi Hediye Güran'ın jandarmadaki işlemlerin ardından getirildiği adliyede cumhuriyet savcılığındaki sorgusu tamamlandı.

Güran, "Kasten öldürmeye iştirak" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hediye Güran, hakimlikçe tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

İfadesinde ne dedi?

Narin Güran cinayetinde tutuklanan yenge Hediye Güran'ın ifadesi de ortaya çıktı.

Olay günü Narin'i ve Salim Güran'ın kullandığı eşine ait olan aracı hiç görmediğini iddia eden Güran, kendisine yöneltilen "Salim Güran ile aranızda herhangi bir ilişki var mı ve Salim ile telefonda hiç konuştunuz mu?" sorusu üzerine, "Kesinlikle böyle bir şey yoktur." dedi.

"Aranızda herhangi bir ilişki olmadığını söylemenize rağmen telefon ve HTS kayıtlarında 26 Temmuz'da saat 13.22'de Salim'in sizi araması üzerine 25 saniyelik sesli görüşme gerçekleştirdiğiniz, 16 Temmuz'da saat 17.30, 17.31, 17.34 ve 17.37'de Salim Güran'ın size 4 kez cevapsız çağrı bıraktığı, 3 Ağustos'ta saat 22.29'da sizin Salim Güran'a cevapsız çağrı bıraktığınız, yine Whatsapp üzerinden 10 Nisan'da saat 05.40'ta Salim Güran'ın size cevapsız çağrı bıraktığı ve 28 Eylül 2023'te saat 19.08'de Salim Güran tarafından size mesaj atıldığının tespit edildiği, bu cevapsız çağrılara, Whatsapp mesaj içeriğine ve sesli görüşme kayıtlarına ilişkin diyecekleriniz nelerdir?" sorusu üzerine Güran, cevapsız çağrılara ilişkin diyecek bir şeyinin olmadığını, bu cevapsız çağrılardan haberinin olmadığını savundu.

Çelişkili ifadeler veren Güran, "25 saniyelik sesli görüşme ise tam olarak hatırlayamamakla beraber Salim'in eşi Melek ile yapmış olduğumuz görüşme olduğunu düşünüyorum. WhatsApp mesaj içeriğini ise hatırlamamaktayım" sözleriyle kendisini savundu.

"Narin'in kaybolmasından sonra cep telefonunuzu değiştirdiniz mi, değiştirdiyseniz neden böyle bir ihtiyaç duydunuz?" sorusu üzerine Güran, "Narin kaybolduktan birkaç gün sonra cep telefonumu değiştirdim. Benim cep telefonum bozuktu ve camı kırıktı. Eşim de bana cep telefonu aldı. Eski cep telefonum da evde bulunmaktaydı. Eski telefonumu beni almaya gelen jandarmaya görevlilerine rızamla teslim ettim." savunmasını yaptı.

Hediye Güran, "Olay günü evden çamaşırları götürmek için bir kez çıktığınız ve uzunca bir süre sonra eve geldiğiniz hususunda söyleyecekleriniz nelerdir? sorusunu şöyle yanıtladı:

"Kızım karıştırmış olabilir ancak ben anlattığım şekilde evden önce çıktığımda çamaşırları bırakıp şalteri açtım. Sonra eve döndüm. Kısa bir süre sonra da şalteri kapatmak için tekrar şalterin bulunduğu Salim Güran'ın evine yakın yere gittim. Olay sonrasında köyde şüpheli bir şey duymadım. Kimse benim ifademi etkilemeye çalışmadı. Ben ailenin toplanarak karar aldığına ya da ifadelerle ilgili konuştuğuna şahit olmadım."

Soruşturma devam ediyor

Narin'in annesi ifadesine göre, eltisi Hediye Güran küçük kızın kaybolduğu gün iki kez Narinlerin evine gitti.

Birinde anne uyuyordu. Diğer ziyarette birlikte çamaşır katladıklarını öne sürdü. Ancak annenin ziyarete dair ilk ve son ifadesinde verdiği saatler çelişkiliydi.

Yine Narin'in annesi ifadesinde kızının kaybolduğu gün, İ.K. isimli akrabalarının Narin'i saat 18:00'de cami yakınında canlı gördüğünü söylediğini ileri sürmüştü. O isimle birlikte bir kişi daha gözaltında.

Arama çalışmaları sabote edildi

Tutanaklara göre Narin'in birçok akrabası arama çalışmalarını engellemek için Narin'in son canlı görüldüğü saate dair çelişkili ifadeler verdi.

50'den fazla asılsız ihbar yapıldı. Mahallenin çeşitli yerlerine terlikler bırakıldı. Elektrikler sık sık kesildi. Hatta Narin'i arama çalışmalarının sürdüğü 3'üncü gün mahallede şüpheli bir yangın çıktı.

Narin'in tutuklu ağabeyi E.G.'nin kolundaki 3 ısırık izi de mercek altında. Şüpheli sorgusunda o izleri üzüntü ve öfkeden yaptığını öne sürmüştü.

Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu ile yengesi Hediye Güran'ın ifadesi soruşturma için kritik öneme sahip.