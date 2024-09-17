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Türkiye
TRT Haber 17.09.2024 11:00

Narin'in yengesi hakimliğe sevk edildi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yengesi H.G 'kasten öldürmeye iştirak suçundan' hakimliğe sevk edildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ş.K. ve İ.K. serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli ise tutuklu bulunuyor.

Narin'in yengesi hakimliğe sevk edildi

Narin Güran soruşturmasında katil ya da katiller için çember daralıyor. Cinayetin üzerindeki sır perdesi aralanmak üzere. 11 şüpheli tutuklu bulunuyor. Soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmada yengesi H.G ile kuzenleri Ş.K. ve İ.K. adliyeye sevk edildi. Mevcut delil durumlarına göre Ş.K. ve İ.K. serbest bırakıldı. Yenge H.G, kasten öldürmeye iştirak suçundan hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma devam ediyor

Narin'in annesi Y.G.'nin ifadesine göre eltisi H.G. küçük kızın kaybolduğu gün iki kez Narinlerin evine gitti.

 

Birinde anne Y.G. uyuyordu. Diğer ziyarette birlikte çamaşır katladıklarını öne sürdü. Ancak annenin ziyarete dair ilk ve son ifadesinde verdiği saatler çelişkiliydi.

Yine Narin'in annesi ifadesinde kızının kaybolduğu gün, İ.K. isimli akrabalarının Narin'i saat 18:00'de cami yakınında canlı gördüğünü söylediğini ileri sürmüştü. O isimle birlikte bir kişi daha gözaltında.

Arama çalışmaları sabote edildi

Tutanaklara göre Narin'in birçok akrabası arama çalışmalarını engellemek için Narin'in son canlı görüldüğü saate dair çelişkili ifadeler verdi.

50'den fazla asılsız ihbar yapıldı. Mahallenin çeşitli yerlerine terlikler bırakıldı. Elektrikler sık sık kesildi. Hatta Narin'i arama çalışmalarının sürdüğü 3'üncü gün mahallede şüpheli bir yangın çıktı.

Narin'in tutuklu ağabeyi E.G.'nin kolundaki 3 ısırık izi de mercek altında. Şüpheli sorgusunda o izleri üzüntü ve öfkeden yaptığını öne sürmüştü.

Narin'in ağabeyinin kolundaki ısırık izlerinin kime ait olduğu ile yengesi H.G.nin ifadesi soruşturma için kritik öneme sahip.

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