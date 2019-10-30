Türkiye
Muş kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi30 Ekim 2019 Çarşamba 15:02 - Son Güncelleme 30 Ekim 2019 Çarşamba 15:23
Muş kırsalında düzenlenen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır dışında kararlılıkla sürüyor.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Muş kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: TRT Haber, AA
Etiketler: terör operasyonu Muş İçişleri Bakanlığı