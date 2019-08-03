Alınan bilgiye göre, Malazgirt ilçesinde görevli imam, yaz Kur'an kursuna gelen yaklaşık 40 öğrenciyi Murat Nehri kenarında pikniğe götürdü. Burada serinlemek için nehre giren öğrencilerden bazıları akıntıya kapıldı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, TRT Haber canlı yayınında boğulan çocuklarla ilgili bilgi verdi.

#SONDAKİKA

[Malazgirt'te 3 çocuk boğuldu] Muş Valisi İlker Gündüzöz: 3 çocuğumuz vefat etti, 1 çocuğumuzun kalbi çalıştırıldı. Kayıp 1 çocuğumuz ise aranıyor.https://t.co/PlXzJhWJAr pic.twitter.com/R9I6UWld2r — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 3, 2019

Vali Gündüz'ün verdiği bilgilere göre, öğrencilerden 4'ünün bedeni sudan çıkartıldı. Bir öğrenci kaldırıldığı hastanede hayata döndürüldü. Hayata döndürülen çocuğun hayati tehlikesi devam ediyor.

Olay yerine çağrılan AFAD ekipleri, akıntıya kapılan 1 çocuğun bulunması için arama çalışması başlattı.

Kaynak: AA