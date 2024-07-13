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Türkiye
DHA 13.07.2024 11:02

Muğla'da tur otobüsünün freni boşaldı: Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Ula ilçesinde, freni boşalan tur otobüsü bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Muğla'da tur otobüsünün freni boşaldı: Çok sayıda yaralı var
[Fotograf: DHA]

Kaza, Akyaka Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Freni boşaldığı iddia edilen ve günübirlik tatilcileri taşıyan midibüs önce yol kenarında bulunan iş yeri ve araca, ardından da bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. 

Muğla'da tur otobüsünün freni boşaldı: Çok sayıda yaralı var

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, çevredeki vatandaşlar da yaralıların yardımına koştu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri adeta can pazarının yaşandığı kazadaki yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.

Kazada 4'ü ağır çok sayıda kişi yaralandı.

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Muğla Trafik Kazası
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