Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 22:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotograf: AA]
Muğla’nın Milas ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
H.Ç. yönetiminde otomobil, Ören Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde, otomobilde bulunanlardan Mehmet Baki Edaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kazada yaralanan sürücü ile M.Ç, F.A. ve T.K. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Muhabir : Volkan Yıldız
Etiketler: Muğla
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