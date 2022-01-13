Muğla merkez ve ilçelerinde günlerdir devam eden sağanak nedeniyle, taşkınlar ve su baskınları oluştu.

Köyceğiz Gölü'nü besleyen Namnam Çayı, Yuvarlakçay ve Kargıcak derelerinden akan sular, Köyceğiz Gölü'nde suyun yükselmesine neden oldu.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yağışların ardından göl taştı. Su baskını yaşanan yerleşim yerlerini ve otelleri @trthaber görüntüledi.https://t.co/g1fzT16uMo pic.twitter.com/hQHk5Bszwj — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 13, 2022

Gölün taşması sonucunda sahil şeridine yakın ev ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı, kordon ile kordona çıkan yollar su altında kaldı.

Bodrum'da da evler su altında kaldı, yollar ulaşıma kapandı

Bodrum'da, kuvvetli yağış nedeniyle Yakaköy, İslamhaneleri, Yalıkavak, Peksimet ve Kadıkalesi mahallelerinde çok sayıda ev ve iş yeri sular altında kaldı.

Vatandaşların bazıları kendi çabalarıyla evlerinden kurtulmayı başarırken, bazıları da görevlilerce kurtarıldı.

İslamhaneleri mevkisinde fenalaşan hamile bir kadın kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

Yağmur suları nedeniyle Bodrum-Turgutreis kara yolu da trafiğe kapandı.

Hayvanları AFAD kurtardı

Menteşe ilçesinde de bazı tarım alanları ve ahırlar sular altında kaldı. Mahsur kalan hayvanlar, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Menteşe'nin Düğerek, Yaraş ve Karabağlar mahalleleri ile Yayla mevkii ve çevre yolundaki evler, tarım alanları ve ahırlar su altında kaldı.

AFAD ekipleri, karadan ulaşımın olmadığı bölgeye botla ulaştı.

Ekipler, Karabağlar Yaylası'ndaki ahırlarda mahsur kalan 120 küçükbaş, 10 büyükbaş, 100 tavuk ve köpeği kurtardı.