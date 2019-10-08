Türkiye
Muğla'da sağanak su taşkınlarına neden oldu08 Ekim 2019 Salı 12:09 - Son Güncelleme 08 Ekim 2019 Salı 13:22
Muğla'nın Bodrum ilçesinde etkili olan sağanakta kara yolu trafiğe kapandı, su taşkınları meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından, Bitez ve Konacık mahalleleri ile bazı cadde ve sokaklarda mazgalların tıkanması sonucu su taşkınları yaşandı.
Yoğun su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda vatandaşlar yürümekte güçlük çekerken, sürücüler de zor anlar yaşadı.
Su giderlerinin tıkanması sonucu trafiğe kapanan Bodrum-Turgutreis kara yolu çalışmaların ardından açıldı.
Yağış, aralıklarla etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Su taşkını sel sağanak yağış Muğla bodrum Bitez