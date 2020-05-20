Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, TRT Haber, AA
Muğla'da ormanlık alanda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kısırlar Mahallesi’nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Etiketler: son dakika orman yangını Muğla MilasSon Güncelleme: 20 Mayıs 2020 Çarşamba 17:04
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