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Muğla'da ormanlık alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesi yakınlarında ormanlık alanda yangın çıktı.Demirciler Mahallesi Hayıtlı Mevki'nde çıkan orman yangını rüzgarında etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Bölgeye itfaiye araçları ve arazözler sevk edildi. Dağlık alandaki yangını söndürme çalışmalarına 3 helikopter katılıyor.
Etiketler: Muğla yangın muğla orman yangını muğla haberSon Güncelleme: 6 Haziran 2020 Cumartesi 13:14
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