Haber Giriş: Kaynak: AA
Muğla'da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Yatağan ilçesinde orman yangını çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangına hava ve karadan müdahale ediliyor.
Yatağan ilçesinin Gevenez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.
Yakındaki yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın helikopteriyle havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle karadan müdahale ediliyor.
[Fotoğraf: AA]
Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek veriyor.
Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba gösteriliyor.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: orman yangını MuğlaSon Güncelleme: 29 Eylül 2020 Salı 14:47
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